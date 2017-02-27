Vali Aktaş’a Vergi Haftası Ziyareti

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Defterdarı Osman Koçaş, beraberinde birim müdürleriyle birlikte Vali Mehmet Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulunarak,...

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Defterdarı Osman Koçaş, beraberinde birim müdürleriyle birlikte Vali Mehmet Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulunarak, çiçek verdi.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla, her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdar Osman Koçaş, hafta boyuncu yapacakları çeşitli etkinlikler hakkında Vali Aktaş'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, öncelikli olarak verginin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından, tüm defterdarlık teşkilatı mensuplarının Vergi Haftasını kutladı ve çalışmalarında başarı diledi.