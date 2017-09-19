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Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Kalesi’nde İncelemelerde Bulundu

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Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Kalesi’nde İncelemelerde Bulundu
Vali Pehlivan, Bayburt merkez Kaleardı Mahallesinde 1. Derece Sit Alan içerisinde yer alan Bayburt Kalesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kuzey,...

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Bayburt merkez Kaleardı Mahallesinde 1. Derece Sit Alan içerisinde yer alan Bayburt Kalesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kuzey, batı ve güney batı surlarının onarımı, sondaj ve arkeolojik kazı çalışmaları ile kalede bulunan yapılarda restorasyona ilişkin işleri kapsayan ve geçtiğimiz hafta yapılan ihale kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu'dan bilgiler alarak kale içi ve surlarda incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Dede Korkut hikayelerinde adı geçen kahramanlar ve yaşandığı yerleri konu alan belgesel için Bayburt Kalesinde çekim yapan ekiple karşılaşan Vali Pehlivan, belgesel programı hakkında bilgiler aldı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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