Vali Ali Hamza Pehlivan, Korgan Köprüde İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, 13. Yüzyıl Selçuklu Dönemi eseri Korgan Köprüde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, 13. Yüzyıl Selçuklu Dönemi eseri Korgan Köprüde incelemelerde bulundu.

Tarihi İpek Yolunun Bayburt Gümüşhane güzergahında İl merkezine yaklaşık 25 km mesafede Akşar Köyü sınırları içinde yer alan klasik Selçuklu köprülerinden kesme taştan iki gözlü, sivri kemerli bir yapı hüviyetindeki Korgan Köprüsünü ve çevresini gezen Vali Pehlivan bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper eşlik etti.