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Vali Alpman’dan Kazada Yaralananlara Ziyaret

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Vali Alpman’dan Kazada Yaralananlara Ziyaret
Iğdır'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 24 kişinin tedavisi devam ederken, Vali Ahmet Turgay...

Iğdır'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 24 kişinin tedavisi devam ederken, Vali Ahmet Turgay Alpman yaralıları hastanede ziyaret etti.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Nahçıvan Ali Meclis Başkan Yardımcısı Azer Zeynelov, Nahçıvan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebuhi Nevruzov, Nahçıvan Sağlık Bakanı Niyazi Mevruzov ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden ve çoğunluğu Azeri olan yaralıları ziyaret etti. Burada Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Nevruz Erez'den bilgi alan Vali Alpman ve beraberindekiler, yaralıları da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Vali Alpman, üzücü bir kaza yaşandığını belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Biri Türk vatandaşı olmak üzere toplam 24 yaralı hastanemizde. Bu yaralılardan ikisi ameliyatta, durumları kritik. 3 kişi Erzurum, 1 kişi Kars'a sevk edildi. Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altında" dedi.

Nahçıvan Ali Meclis Başkan Yardımcısı Azer Zeynelov ise, kazadan dolayı çok üzüldüklerini belirterek, "Hem Azerbaycan hem de Türkiyeli kardeşlerimiz hayatlarını kaybetmişlerdir. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diliyorum. Iğdır Devlet Hastanesi yetkililerine, Iğdır Valiliğine de ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaza anını anlatan Azerbaycan vatandaşı Cemilov Nazip, "Yolda ilerliyorduk. Bir tır gördüm ve bizi geçti. Ondan sonra otobüsler kafa kafaya çarpıştık. Çarpışmayla hiçbir şey hatırlamıyorum. Hava soğuktu, ama sis yoktu. Çarpışma o tır geçtikten sonra oldu" ifadelerini kullandı.

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