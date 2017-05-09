  • BIST 95.018
  • Altın 141,048
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,9152
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 19 °C

Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi

» »
Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Halk Toplantıları'nın Mayıs Ayı buluşmasına katıldı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Halk Toplantıları'nın Mayıs Ayı buluşmasına katıldı.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Ahmet Altıparmak'ın yanı sıra, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Vali Yardımcıları, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Daire Müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, vatandaşlar sorun, talep ve şikâyetlerini Vali Altıparmak'a aktardı. Vali Altıparmak, vatandaşların tüm sorularını cevaplayarak, çözüm bulunması için ilgili Daire Müdürlerine talimat vererek konularla ilgilenilmesini istedi. Bir vatandaşın düğünlerle silah atılması şikayeti üzerine konuşan Vali Altıparmak, emniyet güçlerinin gelen şikayetleri anında değerlendirerek müdahale edeceğini ve silah atılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini, gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Toplantıda, söz alan muhtar ve vatandaşlar, gerek bireysel gerekse mahallelerinde bulunan birçok sorun, talep ve şikayetini aktardı. Eğitim, iş, tarım ve sağlık konuları başta olmak üzere Kaymakamlıklar ve Belediyelerle ile ilgili konuları içeren sorunlar vatandaşlarımız tarafından toplantıda dile getirildi.

Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi

Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi

Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi

Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Üniversitesinde Sosyal Sorunlar Konulu Seminer09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Borç Yapılandırmasında Süreyi Kaçıranlara Müjde09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Üniversite Öğrencileri Doğa Gezisi Yaptı09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman’dan ‘Eşit Mesafe’ Vurgusu09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Muhtar Dilmaç’tan Mahalle Sakinlerine Avantaj Card Hizmeti09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Baja Rallisi Şehitler Adına Olacak09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Yedikleri Mantardan Zehirlendiler09 Mayıs 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti