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Vali Altıparmak’ı Kızdıran Görüntü

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Vali Altıparmak’ı Kızdıran Görüntü
Denizli'nin Honaz İlçesinde bulunan Saklıgöl piknik alanına çöplerin bırakılması sonucunda oluşturulan çevre kirliliği Vali Ahmet Altıparmak'ı sinirlendirdi.

Denizli'nin Honaz İlçesinde bulunan Saklıgöl piknik alanına çöplerin bırakılması sonucunda oluşturulan çevre kirliliği Vali Ahmet Altıparmak'ı sinirlendirdi. Altıparmak tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Kirliliğin fotoğraflarını twitter hesabından paylaşan Vali Altıparmak, çöplerini toplamayanların kameralarla tespit edilerek, piknik alanlarına girişlerinin yasaklanacağı bilgisini paylaştı.

Vali Altıparmak fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımında, "Bahar geliyor, çıkalım yine kırlara, övünelim insanlığımızla, temizliğimizle, imanımızla. Saklıgöl Piknik alanı" sözlerini yazan Altıparmak, duyarsızlığa tepki gösterdi. Daha sonra yine başka fotoğraflarla ikinci defa bir paylaşım yapan Altıparmak, "Kameralarla çöpünü toplamayanlar belirlenecek, piknik alanlarına girişleri yasaklanacaktır. Bu da olmazsa alan insan girişine yasaklanacaktır" diye yazdı.

Vali Altıparmak'ın paylaşımının ardından Denizli Doğa Severler Derneği (DOSEV) üyeleri tarafından çöpler temizlendi.

Vali Altıparmak’ı Kızdıran Görüntü

Vali Altıparmak’ı Kızdıran Görüntü

Vali Altıparmak’ı Kızdıran Görüntü

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