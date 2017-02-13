Vali Arslantaş’tan Ganiefendi Köyü Sakinlerine Geçmiş Olsun Ziyareti

Erzincan merkeze bağlı Ganiefendi Köyünde ki Cemevi'nde önceki günlerde meydana gelen yangın yerinde inceleme yapmak üzere köye ulaşan Erzincan Valisi...

Erzincan merkeze bağlı Ganiefendi Köyünde ki Cemevi'nde önceki günlerde meydana gelen yangın yerinde inceleme yapmak üzere köye ulaşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, köy sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Arslantaş'a ziyaretlerinde Ganiefendi Köyü Muhtarı Tamer Geyik, Erzincan İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Erzincan merkeze bağlı Ulalar Beldesi Cemevi dedesi Rıza Aydın ve yetkililer eşlik etti.

Vali Arslantaş, olay yerinde yapmış olduğu inceleme sonrası Ganiefendi Köyü sakinlerinin Cemevini bir an önce kullanmaya başlayabilmeleri ve Cemevinin yangında zarar gören kısmının tamiratına yönelik çalışmalar için talimat vererek, Cemevinin en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.