Vali Atik Güvenlik Noktalarını Denetledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hafta sonu mesaisini kentin değişik noktalarında konuşlanan güvenlik birimlerini ziyaret ederek denetledi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hafta sonu mesaisini kentin değişik noktalarında konuşlanan güvenlik birimlerini ziyaret ederek denetledi.

Vali Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte, ilimizin huzur ve güvenliğin sağlanmasında etkin rol oynayan polis kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmalarını denetledi. Güvenlik noktalarında çalışan güvenlik görevlileri ile bir süre sohbet eden Vali Atik, burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Polis denetim defterini imzaladı. Siirt halkının destekleri ile her türlü terörist unsurlara ve suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Vali Atik, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerin alındığını, yapılan uygulamalarda vatandaşlara devletin sevgisini ve hoşgörüsünü benimseyen bir anlayışla hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.