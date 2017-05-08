Vali Balkanlıoğlu’ndan Bürokratlara Uyarı

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu bürokratlara seslenerek, "Sizi kimse buraya zorla memur yapmadı. Vatandaşa kibar ve nazik olun. Maaşımı alıp keyfime bakayım...

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu bürokratlara seslenerek, "Sizi kimse buraya zorla memur yapmadı. Vatandaşa kibar ve nazik olun. Maaşımı alıp keyfime bakayım diye düşünmeyin" dedi.

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bilal Özden ve beraberindeki 8 kişilik Başbakanlık Uzman Yardımcılarından oluşan heyet Vali İrfan Balkanlıoğlunu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonunda Vali İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bilal Özden ve beraberindeki 8 kişilik Başbakanlık Uzman Yardımcılarından oluşan heyet, Bakanlıkların il teşkilatlarının çalışma sistemi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Balkanlıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, devlet işleyiş sisteminden bahsederek, makam ve mevkilerin halkın ve memleketin hizmeti için var olduğuna işaret etti. Valilerin, ilde hükümetin ve devletin temsilcileri olduklarını ifade eden Vali Balkanlıoğlu, "Bakanlıklar çok teknik ayrıntı olmadıkça bizim aracılığımızla yazışıyorlar. Biz bazı il müdürlüklerine belirli sınırda imza yetkisini de devrettik. Biz bu arkadaşlara disiplinli ve senkronize bir şekilde çalışmaları için nezaret ediyoruz. Burada Vali var diye herkes, "sorgu sual soracak denetleyecek biri var" diye o şekilde çalışıyor. Sorunsuz bir şekilde çalışmaları için bizler de denetimlerimizi yerine getiriyoruz. Biz de Vali olarak işleyişle ilgili bir sorun yoksa, başka işlerle ilgilenmeye vaktimiz kalıyor. Dünya çapında politikalara, ilin turizmi konusunda, sanayisini nasıl geliştiririz, istihdamı nasıl arttırırız, sivil topum örgütleriyle nasıl çalışırız diyerek başka fonksiyonlar üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

"Bizi kimse buraya zorla memur yapmadı"

Bu gibi makamların vatandaşa hizmet götürülmesi ve sorunlarını çözmesi için o bürokrata verildiğini vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, bürokratların da zaman zaman ilginç yaklaşımlarda bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bürokratların bazıları ya da memurların büyük bir çoğunluğu "ben rahat edeyim, ben maaşımı alayım, keyfime bakayım" diye ihdas edildi sanıyorlar. Zamanla göreceksiniz bunları. Mesela bir memur işe girerken "beni Şırnak'a da gönderseler çalışırım" diyor. Kuralar çekildiğinde havalara uçuyor. İşe girdikten sonra bakıyor ki teşkilat içerisinde "şurada çalışırsam daha az yorulurum, daha az iş düşer" diyerek, hemen oraya gitmek için mazeretler üretmeye çalışıyor ve tayinini oraya aldırıyor. Yani hep böyle "ben rahat edeyim, ben keyif süreyim, ailemin yanında dizinin dibinde daha çok para alacağım, çalışmayacağım yerler olsun" diyorlar. Bundan dolayı bürokrasinin devam etmesi çok önemlidir. Eğer bürokratlar iyi yetişmezse, bu fakir millet bana bu maaşı veriyorsa, bu işi istiyorsam ben istedim burayı zorla kimse beni memur yapmadı."

"Vatandaşa kibar ve nazik davranın"

Vatandaşın sorunlarının çözümü noktasında zaman zaman sıkıntıların yaşandığını belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, işi bilen kişilerin yönetime geçmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Balkanlıoğlu, "Bundan dolayı bürokratların önemi çok fazla. Eğer bürokratlar düzgün, Allah rızası için çalışan, vatandaşa hizmet için o makamda bulunduğunun bilinci içinde olmazsa, seçilmiş insanlar ne kadar iyi, ne kadar düzgün, ne kadar bu memleket için bir şeyler yapmaya çabalayan insanlar olursa olsun taşrada kilitleniyor, yürümüyor. Kim istemez eğitim seviyesi çok yükseklere çıksın, çevre temizliği mükemmel olsun, herkes mutlu olsun, vatandaşa hep eşit ve adil davranılsın, vatandaşın işi görülsün süratle davranılsın. Müracaatları anında alınsın. Bütün memurlar kibar ve nazik davransın. Ama her zaman bu böyle değil. Herkes yakınıyor her şeyden. O nedenle eğitim seviyemiz, bürokratların yetişme durumu, onlara bilinç aşılamak son derece önemli" ifadelerini kullandı.