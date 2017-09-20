Vali Bilmez Çadırda Halkı Dinledi

Ardahan Valiliği tarafından Karagöl mahallesinde kurulan çadırda halk günü düzenlendi.

Ardahan Valiliği tarafından Karagöl mahallesinde kurulan çadırda halk günü düzenlendi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Halk günü dolayısıyla Karagöl mahallesinde Çadır kurdurup, çadırda muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardahan Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan halk günü Eylül ayı toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı. Karagöl mahallesinde kurulan çadırda düzenlenen toplantıda, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleri de hazır bulundu.

Vatandaşların taleplerini dinledikten sonra çözüm bulmak için notlar alan Bilmez, bazı vatandaşların sorununun çözümü için ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Katılımın yoğun olduğu halk günü toplantısında konuşan Vali Bilmez, "Sizlerin Mahalinde ziyaret edip, sizlerle tanışmak ve kaynaşmaktı amacımız.Varsa sorunlarınızı, taleplerinizi de dinleyerek Kamu kurumları ile iletişim ilişkilerinizi sağlamak. Temel amacımız budur ve buraya tartışmak ve birilerini kahraman ilan etmek gelmedik, sizlerin sorunlarını dinlemeye geldik. İnsanların sorunları sınırsız kaynaklar sınırlıdır. Bizlere düşende o kıt kaynaklarla sınırsız olan sorunların önceliklerini bilip onları gidermek. Ama sorunlardan ziyade bizim böyle zaman zaman bir araya gelip sohbet etmeye ve kaynaşmaya da ihtiyacımız var. Belki bize bu ilin yönetimi ile ilgili yol gösterecek önerileriniz de olabilir. Siz olduğunuz için biz burada varız." şeklinde konuştu.