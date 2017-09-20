Vali Çakacak, Eskişehir’i Havadan İnceledi

Sarp Havacılığa ait özel helikopterle Eskişehir'i havadan inceleyen Vali Çakacak'a, ETİ Şirketler Grubu Yönetim Konseyi Başkanı Firuzhan Kanatlı ve İl...

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kenti havadan inceledi.

Sarp Havacılığa ait özel helikopterle Eskişehir'i havadan inceleyen Vali Çakacak'a, ETİ Şirketler Grubu Yönetim Konseyi Başkanı Firuzhan Kanatlı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uysal Ağaoğlu da eşlik etti.

İlk olarak Organize Sanayi Bölgesini havadan inceleyen Vali Çakacak, daha sonra Seyitgazi ilçesi, Kırka beldesi, Han-Yazılıkaya, Porsuk Barajı, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerini havadan gözlemledi. Vali Çakacak, helikopterle yaptığı incelemelerini şehir merkezini de havadan görerek sonlandırdı.