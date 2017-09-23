Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğünün Yaptığı Çalışmaları Değerlendirdi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, son zamanlarda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent asayiş ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar hakkında...

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, son zamanlarda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent asayiş ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk önce emniyet müdürlüğü binasını gezerek personele hal hatır soran Vali Çakacak, daha sonra İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'ten ve şube müdürlerinden son zamanlarda şehrin asayişine ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sanayisi, ekonomisi, turizmi, kültürel zenginlikleri ve kaliteli eğitim anlayışıyla Eskişehir'in bölgede cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Vali Çakacak, bunun yanında kentteki insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmelerine sağlamak amacıyla, emniyet mensuplarının fedakâr ve özverili çalışmalar yaptığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Dinç'e ve şube müdürlerine verdikleri bilgiler için teşekkür eden Vali Çakacak, "Emniyet güçlerimize bağlı personelimiz, vatandaşlarımızın huzur, güven ve sükunet içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. İlimizdeki bu huzur ve güven ortamını sağlayan emniyet güçlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.