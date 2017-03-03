Vali Çakacak: “Sodes Kapsamında 157 Projeye 18 Milyon Tl Hibe Desteği Sağlandı”

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, SODES Programı kapsamında Mersin'de bugüne kadar 5 hibe çağrısı yapıldığını, çağrılar sonucunda 157 projenin hibe...

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, SODES Programı kapsamında Mersin'de bugüne kadar 5 hibe çağrısı yapıldığını, çağrılar sonucunda 157 projenin hibe desteği kazandığını belirterek, bu projelere yaklaşık 18 milyon TL değerinde destek sağlandığını söyledi. Çakacak, "23 Şubat 2017'de başlayan proje çağrısında tüm kurumlarımız 16 Mart 2017 günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilirler" dedi.

2017 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) Bilgilendirme Toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı. Mersin Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu & SODES Koordinasyon Birimi ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakacak, Mersin'de 2011 yılından bu yana uygulanan SODES Programı'nın sosyal içerme, istihdam, kültür, sanat ve spor alanlarında yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluştuğunu söyledi. Uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiğine, insan odaklı ve proje temelli olduğuna dikkat çeken Çakacak, programın amacının istihdam edilebilirliğin arttırılması ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin özellikle de çocuklar, gençler ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılımlarının sağlanması olduğunu belirtti. Bu çerçevede yapılan mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi alanlarda yürütülen program ve projelerle önemli mesafe kaydedildiğini dile getiren Çakacak, "Gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız gerek yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından dezavantajlı kesime yönelik yürütülen projelerin en büyük amacı, onları toplumda ön plana çıkarmak ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Engelli vatandaşların sosyal rehabilitasyonu konusuna da değinen Çakacak, engelli vatandaşlara yetenekleri doğrultusunda imkan tanınması gerektiğini ifade ederek, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından onların gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkaracak proje ve etkinlikler yapılması gerektiğini kaydetti. Toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket ettiği SODES projelerinin bütüncül bir yaklaşım içermesi nedeniyle büyük önem taşıdığını ve bu projelere maddi destek sağlamanın yanında projelerin içinde yer almanın bile büyük önem taşıdığını söyledi.

"SODES kapsamında 157 projeye 18 milyon TL hibe desteği sağlandı"

SODES Programı kapsamında Mersin'de bugüne kadar 5 hibe çağrısı yapıldığını anımsatan Çakacak, bu çağrılar neticesinde bin 136 proje başvurusu alındığını, yapılan değerlendirmeler sonucunda 97'si kamu kurumlarına, 60'ı ise sivil toplum kuruluşlarına ait olmak üzere toplam 157 projenin hibe desteği kazandığını anlattı. Bu projelere yaklaşık 18 milyon TL değerinde destek sağlandığını kaydeden Çakacak, "23 Şubat 2017'de başlayan proje çağrısında tüm kurumlarımız 16 Mart 2017 günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilirler. Bu doğrultuda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımız, odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızdan ilimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak azami sayıda proje yapmasını bekliyoruz. Toplantımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katılımın bu yıl için çok güzel projeler üreteceğinizin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu ilgi ve katılımınızı Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a arz ederek, ilimizin SODES programına ayrılan kaynaklarının arttırılması talebinde bulunacağım. Sayın Bakanımıza tüm desteklerinden dolayı tüm Mersinliler adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde istihdam projelerinin Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülebileceğini belirten Çakacak, bu sayede en çok iş talebi bulunan alanlarda hazırlanacak projelerle Mersin'de istihdam oranının arttırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Proje Uzmanı Erdal İlbay, katılımcılara SODES başvuruları hakkında bilgi vererek, proje yazım usul ve esasları hakkında bir sunum yaptı. İki gün sürecek olan toplantıda katılımcılara SODES Programı, proje hazırlanması ve sunumu gibi konularda eğitim verilecek.