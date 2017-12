Vali Çakacak’ın Kadınlar Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nün 83. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Çakacak, yayınladığı mesajda, kadınların aile kurumunun temel taşları olduğunu belirterek, "5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren yasanın kabulü, ülkemizde her yıl Kadın Hakları Günü olarak kutlanmakta olup bu hakkın verilişinin 83. yıl dönümünü hep birlikte gururla kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti; akıl ve bilimi temel alarak vatandaşlarımızı çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturmuş, toplumsal yaşamın her alanında muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda eşitliği amaçlayan köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir. Bu süreçte kadın, erkek ayrımı olmaksızın kişi hak ve özgürlükleri genişletilerek, Türk kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesi sağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türk kadınına; belediye seçimlerine katılma hakkı, muhtar, köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçme ve seçilme hakkı ve milletvekili seçme ve seçilme hakkı gibi hakları, birçok Avrupa ülkesinden önce vererek, kadınlarımızın ülke yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamıştır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kadınlara verdiği önemin çok önemli bir göstergesidir. Tarihi geçmişimize baktığımızda, Türk kadını kendisine yasal olarak tanınan bu haktan çok daha önceki tarihlerde de toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış ve kendisine ihtiyaç duyulan en zor şartlarda bile çok büyük fedakarlıklar göstererek, geleceğe emin adımlarla ilerlememizde ki çalışma azim ve kararlılığını göstermiştir. Bu önemli gün kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının, çağdaş dünyanın olmazsa olmazı olduğu düşüncesiyle kararlaştırılmıştır. Kadınlarımız aile kurumunun temel taşıdır. Fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek bizleri sevindirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü kutluyor ve dünyadaki her türlü zorluğun üstesinden gelecek iradeye sahip oldukları bilinciyle kendilerine mutlu, sağlıklı günler diliyorum" dedi.