Vali Canbolat, Medaş’ı Ziyaret Etti

Konya Valisi Yakup Canbolat, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'yi ziyaret etti.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'yi ziyaret etti.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş tarafından karşılanan Konya Valisi Yakup Canbolat'a Seydişehir ve Beyşehir tarafında yapılan çalışmalar ve 2016 yılı içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Uçmazbaş; Konya'nın yanı sıra; Karaman, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Nevşehir illerinde hizmet veren MEDAŞ'ın hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalar yaptığını söyledi.