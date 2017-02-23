Vali Canbolat’tan Ereğli Belediyesine Ziyaret

Konya Valisi Yakup Canbolut, istek ve talepleri değerlendirmek üzere Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli...

Konya Valisi Yakup Canbolat, Ereğli Belediyesini ziyaret etti.

Konya Valisi Yakup Canbolut, istek ve talepleri değerlendirmek üzere Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli ve Halkapınar muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Vali Canbolat, Ereğli Belediyesi'ne gelerek Başkan Özgüven'i makamında ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Vali Canbolat, "Muhtarlar toplantısı kapsamında Ereğli ilçemize geldik. Bundan sonra bu tür toplantıları gerçekleştireceğiz. İlçelerimizdeki sorunların neler olduğu ve nasıl çözüm üretilebileceği konularında değerlendirmeler yaptık. Bizim açımızdan olumluydu, Ereğli ve Halkapınar ilçelerimizin sorunlarını yerinde tespit edip bu sorunları raporlayacağız. Çözebileceklerimizi çözüp, çözemeyeceklerimizi de gerekli makamlara ileteceğiz. Bu düşüncelerle İlçe belediye başkanımıza, ilçe kaymakamımıza bana eşlik ettikleri için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Özgüven ise, "Konya Valimiz Yakup Canbolat'a ilçemize gelerek ilçemizle ilgili sorunlarımızı dinleyip değerlendirmede bulundukları için şahsım ve şehrim adına teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de sayın valimizle istişarelerde bulunarak Ereğli ilçemizin sorunlarına çözüm aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.