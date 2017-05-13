Vali Çataklı, Okul Aile Birliği Başkanlarıyla Toplantı Yaptı

Kilis Valisi İsmail Çataklı başkanlığında okul müdürleri ile okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı.

Kilis Valisi İsmail Çataklı başkanlığında okul müdürleri ile okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı.

Endüstri Meslek Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen Vali İsmail Çataklı, Başkanlığındaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ortaöğretim kurumları müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla birlikte Eğitim ve öğretim alanında değerlendirme toplantısı yapıldı. Kilis'in TEOG ile LYS sınavı masaya yatırılarak, önümüzdeki yıl yapılması gerekenler konuşuldu.

Vali Çataklı, önümüzdeki yıl Kilis'ten büyük başarı beklediklerini, önceki yıllardaki başarıların tekrarlanması için çalışma yapılması talimatını verdi.