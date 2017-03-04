Vali Çataklı, Stk’ları Ziyaret Etti

Kilis Valisi İsmail Çataklı, kentte faaliyette bulunan sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Kilis Valisi İsmail Çataklı, kentte faaliyette bulunan sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Programının ilk durağında Türkiye Kızılay Derneği Kilis Şubesini ziyaret eden Vali Çataklı, Kızılay Başkanı Faruk Erdinç'ten yürütülen yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kilis Muhtarlar Derneği'ne geçen Vali Çataklı, muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Dernek ziyaretlerinin ardından Türk Eğitim-Sen Kilis Şubesi ile Memur-Sen Konfederasyonu Kilis İl Temsilciliğine geçerek programını sürdüren Vali Çataklı, sendika temsilcileri Osman Boybeyi ve Bekir Şen'den sendikal faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve sendikacıların ilettiği sorularla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.