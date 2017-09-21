Vali Çeber: “Yangına Müdahale Sürüyor, Yerleşim Yerleri Anlamında Sıkıntı Yok”

Karabük Valisi Kemal Çeber, akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahalenin güçlükle yapıldığını, yerleşim yerleri anlamında herhangi bir risk...

Karabük Valisi Kemal Çeber, akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahalenin güçlükle yapıldığını, yerleşim yerleri anlamında herhangi bir risk görülmediğini belirtti.

Akşam saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Çeber, "Sıkıntımız karadan müdahale çok mümkün değil, araçlar giremiyor. Arkadaşlar yol açmaya başladı. Dağın diğer tarafından müdahale ediliyor. Bütün kamu kurumlarının dozerlerini buraya yönlendirdik. Helikopter uçuşu müsait olduğunca uçacak. Yerleşim yerleri anlamında herhangi bir risk görülmüyor. Gelişme rüzgarın durumuna, arkadaşların karadan müdahale edebilme şansına göre değişir. Ama büyümeden arkadaşlar kontrol altına almaya gayret ediyor." dedi.