Vali Çeber’den Tso’ya Ziyaret

Karabük Valisi Kemal Çeber, iade-i ziyaret kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Tuncay Özcan'ı ziyaret etti.

Karabük Valisi Kemal Çeber, iade-i ziyaret kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Tuncay Özcan'ı ziyaret etti.

Nazik ziyareti için Vali Çeber'e teşekkür eden TSO Başkanı Tuncay Özcan, Yönetim Kurulu üyelerini tanıştırarak, TSO'nun çalışamaları hakkında bilgiler verdi.

Sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Vali Çeber, TSO Başkanı Tuncay Özcan ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Komitesi tarafından kadınlarımızı sosyal hayata kazandırmak, ekonomik özgürlüklerini sağlamak amacıyla "Üreten Eller Projesi" kapsamında TSO Binası girişinde el emeği göz nuru yöresel gıda ve el sanatları ürünlerinin satışının yapıldığı mağazayı da gezen Vali Çeber, Başkan Özcan ve mağaza sorumlusundan bilgiler aldı.