Vali Çelik, Dövme Sucuk Festivali’ne Katıldı

Sivrihisar Belediyesi tarafından "Dünyanın merkezinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Meşhur Sivrihisar Dövme...

Sivrihisar Belediyesi tarafından "Dünyanın merkezinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivaline katılan Eskişehir Valisi Azmi Çelik, kültürel birçok değeri bünyesinde barındıran Sivrihisar ilçesinin önemine dikkat çekti.

Yoğun katılımın gerçekleştiği festivalde vatandaşlara bol bol sucuk ikram edildi. Festival alanındaki stantları gezen Vali Çelik, Sivrihisar Kaymakamı Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yöresel ürünlerden tatma fırsatı buldu.

Büyük Türk düşünürü Nasreddin Hoca'nın "Sivrihisar dünyanın merkezi" sözünü hatırlatan Vali Çelik, festivalde yaptığı açıklamada, "Nasreddin Hocanın Sivrihisar'da doğup büyüdüğünü, Türkiye'nin birçok yerini gezdikten sonra tekrar Sivrihisar'a geri döndüğü artık herkes tarafından bilinmektedir. Sivrihisar'ın dövme sucuğunun da hem tarımsal hem de kültürel anlamda farklı bir değeri var. Festivale katılan insanların memnuniyetinin yüksek olması nedeniyle, emeği geçen kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve diğer ilgili tüm arkadaşlara teşekkürlerimi iletmek isterim" dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü de, "Bugün Sivrihisarımızda meşhur lezzetlerimizden biri olan dövme sucuğumuzun festivalinin birincisini kutluyoruz. Bugün burada vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi Sivrihisar her şeyiyle, tarihi ve tecrübesi olan bir ilçe. Biz ilçemizin tarihini ve tatlarını Türkiye'ye tanıtmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Festivalden sonra Vali Çelik, Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Yüzügüllü, Nahide-İhsan Türkay Kültür ve Vakıf Evi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 120 yıllık konağın içini gezen Vali Çelik, "Bütün bunların yanında Sivrihisar sokakları ve tarihi konaklarıyla da ünlü bir ilçemiz. Bugün aynı zamanda bu tarihi konağı restore ettirerek çok sevdiği anne ve babasının adına vakıf kuran iş adamı Sami Türkay'ı ziyaret ediyoruz. Burayı aslına uygun, güzel ve kullanışlı bir hale getirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde ifade de bulundu.

Buradaki ziyaretinin ardından Vali Çelik, ilçeden ayrıldı.