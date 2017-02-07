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Vali Çelik, Eskişehir Paşabahçe Fabrikası’nı Ziyaret Etti

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Vali Çelik, Eskişehir Paşabahçe Fabrikası’nı Ziyaret Etti
Paşabahçe Eskişehir Fabrikası'nı ziyaret eden Vali Azmi Çelik, Fabrika Müdürü Osman Öztürk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Paşabahçe Eskişehir Fabrikası'nı ziyaret eden Vali Azmi Çelik, Fabrika Müdürü Osman Öztürk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin en iyi çevreci ve en gelişmiş alan olduğunu belirten Vali Çelik, dünya çapında ün yapmış Paşabahçe Fabrikası'nın da bölgeye büyük katkı sağladığını bildirdi. Sanayi ve ticarette Eskişehir'i ilklerin şehri olarak nitelendiren Vali Çelik, Eskişehir'deki sanayinin gelişmesine yön veren köklü kuruluşlar arasında Paşabahçe'nin de yer aldığını dile getirdi. Vali Çelik, rekabet ortamının yoğun yaşandığı günümüzde kendini yenilemenin önemine dikkat çekerek, Müdür Öztürk'e verdiği bilgiler için teşekkür etti.

Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer katmaya çalıştıklarını aktaran Fabrika Müdürü Öztürk ise, insana, doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak için çalıştıklarını söyledi. Fabrikanın işleyişi ve üretilen ürünler hakkında bilgiler veren Müdür Öztürk, iyi bir gelecek için yaratıcı çözümler üretmek düşüncesinde olduklarını ifade etti. Konuşmasında ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyete de yer veren Müdür Öztürk, kurumun sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğü çalışmalardan da bahsetti.

Vali Çelik, Eskişehir Paşabahçe Fabrikası’nı Ziyaret Etti

Vali Çelik, Eskişehir Paşabahçe Fabrikası’nı Ziyaret Etti

Vali Çelik, Eskişehir Paşabahçe Fabrikası’nı Ziyaret Etti

Vali Çelik, Eskişehir Paşabahçe Fabrikası’nı Ziyaret Etti

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