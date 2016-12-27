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Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi’ni Ziyaret Etti

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Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi’ni Ziyaret Etti
Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulun, Uçak Bakım Gövde Sistemleri, Uçak Malzeme Yapıları ve Bilişim Teknolojileri Atölyeleri'ni gezen Vali Çelik, Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Vali Çelik, öğrencilerle yaptığı sohbette, "Hedefleriniz doğrultusunda amacınıza ulaşmak istiyorsanız çok çalışmanız lazım" dedi.

Öğrencilere gelecek hayatları için çeşitli nasihatlerde bulunan Vali Çelik, "Dünyada söz sahibi olan bir ülke haline gelebilmemiz için herkesin çok çalışması gerekir. Bu bilinçle çok çalışarak, çok öğrenerek ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyabiliriz" diye konuştu.

Öğrencileri, sektörün istek ve beklentilerine uygun bilgide beceriye sahip teknik elemanlar olarak yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Müdür Kabadayı da, eğitim-öğretimin her aşamasında kalite disiplinini ön planda tuttuklarını söyledi. Yapımı yeni tamamlanan okulda 685 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Müdür Kabadayı, Vali Çelik'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti sözlerinin sonuna ekledi.

Sınıfları da gezen Vali Çelik'e bu ziyaretlerinde; Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları eşlik etti.

Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi’ni Ziyaret Etti

Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi’ni Ziyaret Etti

Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi’ni Ziyaret Etti

Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi’ni Ziyaret Etti

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