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Vali Çelik, Sarısungur Mahallesi’ni Ziyaret Etti

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Vali Çelik, Sarısungur Mahallesi’ni Ziyaret Etti
Vali Azmi Çelik, Sarısungur Mahalle Muhtarı Hüseyin Önlü'yü ziyaret ederek, mahalle halkının isteklerini dinledi.

Vali Azmi Çelik, Sarısungur Mahalle Muhtarı Hüseyin Önlü'yü ziyaret ederek, mahalle halkının isteklerini dinledi.

Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenerek, kendilerine iletilen isteklere çare bulmaya çalıştıklarını dile getiren Vali Çelik, "Mahalle halkımızın yaşadığı sorunları önemsiyoruz. Sorunları hem yerinde incelemek, hem de vatandaşımızın temsilcisi olan muhtarlarımızla birebir görüşmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kolaylıkları sağlamak adına, bize iletilen sorunlara devlet olarak büyük önem veriyoruz" dedi.

Sorunların giderilmesi noktasında herkese belirli görevler düştüğünü aktaran Vali Çelik, ziyaretin sonunda gösterdiği misafirperverlikten dolayı Muhtar Önlü'ye teşekkür etti.

Mahallenin 35 hane olduğunu söyleyen Muhtar Önlü de, ellerinden geldiği kadar tarım alanlarını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını bildirdi. Muhtar Önlü, Vali Çelik'in yaptığı ziyaretin kendilerini çok memnun ettiğini sözlerine ekledi.

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