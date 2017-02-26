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Vali Çelik’in Vergi Haftası Mesajı

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Vali Çelik’in Vergi Haftası Mesajı
Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çelik, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını belirtti. Bu yıl da 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 28. Vergi Haftası'nın kutlanacağını aktaran Çelik, "Ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması; vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etken ekonomik güçtür. Bu ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir.Ödemiş olduğumuz vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken aynı zamanda bizlere hizmet olarak geri dönmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, mükellef odaklı çözüm üreten, mükellef haklarını gözeten, toplumsal refahın arttırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri, adil, şeffaf, tarafsız ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplayan, vergiyi tabana yayan ve mükellefe kaliteli hizmet sunan bir politika izlenmesi, sağlam bir vergi sisteminin olduğunu gösterir. Bu duygu ve düşüncelerle; verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğini hatırlatarak, mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarının "28. Vergi Haftası" nı en iyi dileklerimle kutluyor, mükelleflerimize bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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