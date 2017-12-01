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Vali Ceylan Büyükkarakarlı Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

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Vali Ceylan Büyükkarakarlı Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu
Tekirdağ Valisi Mehmet, Ceylan "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Mehmet, Ceylan "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ceylan, vatandaşların taleplerinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Toplantıya, Vali Mehmet Ceylan'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen ve diğer yetkililer katıldı.

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