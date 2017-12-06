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Vali Ceylan Çerkezköy’de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Vali Ceylan Çerkezköy’de Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan "Muhtarlarla Buluşma" toplantılarının Aralık ayı toplantısı Çerkezköy İlçesinde düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan "Muhtarlarla Buluşma" toplantılarının Aralık ayı toplantısı Çerkezköy İlçesinde düzenlendi.

Toplantıya Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Mahalli İdareler Müdürü Aysel Erkmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Yazı işleri Müdürü Muhteber Kuralar, Kurum Müdürleri ve Muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ceylan, "Muhtarlarımızla her ay bir İlçemizde toplantı yapıyoruz Aralık ayı toplantımızı da Çerkezköy ilçemizde yapmayı planladık. Bu toplantılar sayesinde hem ilçelerde görevli muhtarlarımızla tanışıyoruz hem de sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı bizzat dinleyerek sizlerin görüşlerinizi alıyor, birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mahallelerinizde güvenlikle ilgili bir sorun oluşursa veya şüpheli bir durum olursa emniyet birimleri ve jandarma ile irtibat kurmanızı istiyoruz. Mahallelerinizde ikamet eden şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret etmenizi istiyorum, onlar bizim için çok özel insanlar. Toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ceylan'ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Ceylan'a ve yetkililere ilettiler.

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