Vali Ceylan Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında kentin İnecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında kentin İnecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ceylan, vatandaşların taleplerinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Vali Ceylan ve beraberindekiler, tarihi Paşalar Camii ve muhtarlık binasında incelemelerde bulunarak, İnecik Muhtarı Mehmet Güner'den tarihi binalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Vali Mehmet Ceylan'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca ve diğer yetkililer katıldı.