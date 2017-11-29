Vali Çiftçi: “Derdinize Derman Olmaya Geldik”

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, düzenlenen halk toplantısında tüm vatandaşların derdini dinleyerek, "Derdinize derman olmaya geldik" dedi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, düzenlenen halk toplantısında tüm vatandaşların derdini dinleyerek, "Derdinize derman olmaya geldik" dedi.

Vali Orhan Çiftçi, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek ve vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunulmasını amacıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Vali Çiftçi, Doğan Işıkalp İlköğretim Okulunda düzenlenen halk toplantısında tüm vatandaşların tek tek isteklerini dinledi. Kurum Müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda vatandaşların istekleri ve sorunları dinlenilerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Toplantıda vatandaşların isteklerini dinleyen Vali Çiftçi, "İmkanlar çerçevesinde, derdinize derman olmaya geldik. Sizlerin istekleri bizler için önemli. Sizlerde uyuşturucu kullanan ve satışını gerçekleştiren kişileri bizlere ihbar edin. Kırklareli'den uyuşturucuyu silmek istiyoruz" diye konuştu.