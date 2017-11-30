Vali Çiftçi, Osb’de Üretim Tesislerini İnceledi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaların üretim tesislerini ziyaret eden Vali Orhan Çiftçi, işletme sahiplerinden üretimleri hakkında bilgiler alarak Kırklareli'nin sosyo-ekonomik, kültürel gelişimi ile İlimiz istihdamına katkı sağlayan işletme sahiplerine teşekkür etti.

Çok sayıda tedavi grubunda ürünleri bulunan, 2 farklı yerleşke ve saha kadrosu olarak toplam 279 kişiye istihdam sağlayan bir ilaç firmasında tüm personel ile bir arada öğle yemeğine katılan Vali Çiftçi, burada yetkililer ve çalışanlar ile sohbet etti.