Vali Çiftçi, Vize’de Hz. Ömer Camii’nin Açılışını Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Vize ilçesinde yapımı biten Hz. Ömer Camii'nin açılış törenine katıldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Vize ilçesinde yapımı biten Hz. Ömer Camii'nin açılış törenine katıldı.

2015 yılında temeli atılan ve iki yıl gibi kısa bir sürede bitirilen Hz. Ömer Camii'nin açılış töreninde yapılan açılış konuşmalarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi; "Caminin inşaatını üstlenen Hz. Ömer Camii yaptırma ve Yaşatma Derneğine ve hayırsever vize halkına teşekkür ediyorum. Buradaki dini hayatı organize eden, vatandaşların hayır hizmetlerini yönlendiren müftülüğümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Vali Orhan Çiftçi,"Vize ilçemizde bu güzel eseri vücuda getiren, maddi-manevi destek veren tüm kardeşlerime tekrar çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Hz. Ömer Camii, ilçemiz için, ilimiz ve milletimiz için hayırlı olsun diyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra Vali Orhan Çiftçi, Vize Kaymakamı Soner Zeybek, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kamu Kurum Kuruluş Amirleri ve Vatandaşlar, Hz. Ömer Camii'nin açılışını gerçekleştirerek Cuma namazını kıldılar.