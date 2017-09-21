Vali Çiftçi,orgeneral Musa Avsever’i Makamında Ağırladı

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Kırklareli Valiliği ziyaretçi anı defterini imzalayarak Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile görüşen, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e, 5'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun eşlik etti.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi "de Orgeneral Musa Avsever'in gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.