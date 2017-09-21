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Vali Civelek’ten Ahilik Haftasında Esnaf Ziyareti

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Vali Civelek’ten Ahilik Haftasında Esnaf Ziyareti
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları devam ediyor.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları devam ediyor. Kutlamalar çerçevesinde bu yıl organizasyonu düzenleyen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından Menteşe'nin tarihi arasta çarşısında esnaflar ile bir araya gelindi ve ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Şadırvan meydanında düzenlenen kahvaltıya Vali Esengül Civelek, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş ve esnaflar katıldı. Kahvaltının ardından Vali Esengül Civelek esnafları ziyaret etti. Arasta'da faaliyetlerin sürdüren terzi ve ayakkabı tamircisi gibi esnafları mesleklerini devam ettirdikleri için teşekkür eden Vali Civelek, esnafların sorunları hakkında da bilgi aldı. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Vali Civelek'e esnaflar çırak bulamamaktan şikâyetçi oldular.

Ziyaret kapsamında Yağcılar İşhanında halı ticareti yapan işyerini de ziyaret eden Vali Esengül Civelek, burada el dokuması Milas halıları üzerine işletme sahibinden detaylı bilgiler aldı. Vali Civelek, Perşembe pazarında satış yapan esnaflara da hayırlı işler diledi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kurşunlu Cami Meydanında Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Hafta kapsamında ilk kanı Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve askerler verdi.

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