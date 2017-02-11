Vali Civelek’ten Pehlivanköy’e Ziyaret

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Pehlivanköy Kaymakamlığını ziyaret ederek Pehlivanköy Kaymakamlığı görevine atanan Hasan Meşeli'ye yeni görevinde...

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Pehlivanköy Kaymakamlığını ziyaret ederek Pehlivanköy Kaymakamlığı görevine atanan Hasan Meşeli'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Civelek, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Pehlivanköy İlçesi Halk Eğitim Merkezinde Pehlivanköy ilçesi mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Eğitimden sağlığa, tarımdan sosyoekonomik kalkınmaya, içme sularından göletlere, altyapı çalışmalarından ulaşıma kadar 2017 yılı köylere yönelik yatırım programları ve köylerin ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda ayrıca köyden şehre göçün engellenebilmesi için gerekli önlemlerin alınması konuları görüşüldü.