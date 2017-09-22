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Vali Coşkun: "Vatandaş Başvurularını Hızlı Bir Şekilde Sonuçlandırın”

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Vali Coşkun: "Vatandaş Başvurularını Hızlı Bir Şekilde Sonuçlandırın”
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi...

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin gerekliliğini söyledi.

Kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerine uyulmasının gerekliliğine dikkat çeken Vali Coşkun, DOĞAKA ve SODES projeleri teklif çağrılarını kamu kurumlarının mutlaka takip etmesini ve kendi alanlarını ilgilendiren konularda proje hazırlamalarını beklediğini ifade etti. Vali Coşkun, "Kamu görevlisi olarak bizler vatandaşlarımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu nedenle tüm kurumlarımızda vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içinde olmamız gerekiyor. Kurum müdürlerimizden ve personelimizden vatandaşlarımıza karşı güler yüzlü bir yaklaşım içinde olmalarını, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaş başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda kamu kurum müdürleri görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları Mehmet Öz, Muammer Balcı ve Huriye Küpeli Kan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı.

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