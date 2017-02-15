Vali Dağlı, Akçakoca’da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Akçakoca ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Zülkif Dağlı, muhtarlardan köy ve mahallelerde yaşanan sorunlarla ve muhtarların taleplerini dile getirdi.

Akçakoca ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Zülkif Dağlı, muhtarlardan köy ve mahallelerde yaşanan sorunlarla ve muhtarların taleplerini dile getirdi.

Akçakoca Öğretmenevi Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Zülkif Dağlı'nın yanı sıra, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve 43 köy ve 8 mahalle muhtarının tamamına yakını ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Rıdvan Acat bozuk köy yollarını anlatarak konuşmasına başladı. 29 köy yolunun bozuk olduğunu belirten Acat, köy içi bağlantı ve bahçe yollarının da çok kötü durumda olduğunu söyleyerek, "Köy halkının bedduasını alıyoruz" şeklinde konuştu. Acat ayrıca, uzun yıllardır bitirilemeyen Akçakoca - Melenağzı yolunun da ivedilikle tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi. Köylerin ihtiyaçlarını karşılayacak araç, gereç, ekipman ve personel eksikliklerine de vurgu yapan Rıdvan Acat, 2 kamyon, 2 kepçe ve henüz ne durumda olduğu bilinmeyen bir silindirin yanı sıra, yetersiz olan çalışanlar aracılığıyla bu sorunlara hız kazandırılamayacağına işaret etti. Başkan Rıdvan Acat, 1980 yılında düzenlenmiş olan "Yerleşik alan sınırları" kanununun, köylerin gelişen fiziki yapısının ihtiyaçlarına yanıt veremez hale geldiğini de ifade ederken, bu kanunda yeni bir düzenleme yapılmasının gerekliliğinden söz etti. Köylerdeki çocukların tamamına yakınının taşımalı eğitimle ilçe merkezindeki eğitim kurumlarına taşındığını belirten Acat, sabahın erken saatlerinde ve akşam geç saatlerde yağmur, kar demeden bekleyen öğrenciler için kapalı durakların yapılmasının bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Acat, köylerde çocuk oyun parklarının yetersizliğinden söz ederek, ilçe merkezinde yapılanlara benzer semt sahalarının köylerde de yapılması gerektiğini belirtti.

Vali Dağlı "Sorunlar var ama yerimizde saymıyoruz"

Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Acat'tan sonra konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, "Hizmetler konusunda sorunlarımız var ama yerimizde saymıyoruz, karamsar ve ümitsiz değiliz" dedi. "10 yılda köylerde yapılan çok şey oldu" diyen Vali Dağlı, köylerde ihtiyacın bitmeyeceğini, insanlarımızın en güzel şeylere layık olduğunu ve bu konularda mutlaka iyi şeyler yapıldığını sözlerine ekledi. Köy çocuklarının mutlaka kapalı duraklarda bekletilmeleri gerektiğine vurgu yapan Vali Zülkif Dağlı, bu konuda gereken çalışmaların başlatılacağını, köy yollarının ise bundan böyle sıcak asfalt dışında başka hiçbir şekilde kaplama yapılmayacağını söyledi.

Vali Dağlı, köy çalışmaları için İl Genel Meclisi bütçesinin 54 milyon lira olarak belirlendiğini, köy ödeneğinin geçen yılın iki katından daha yükseğe çıkartıldığını, fakat her şeye rağmen ek kaynak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Düzce genelinde çöp toplama konusunda da iyi bir gelişme yaşandığını söyleyen Vali Dağlı, İSKİ'yle yapılan görüşmeler neticesinde, İSKİ'nin çöp toplama işlerini kendi uhdesine aldığını, ayrıca 5 tane de arıtma tesisi kurma sözü verdiklerini hatta ihale sürecini de başlattıklarını söyledi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.