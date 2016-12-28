Vali Dağlı “Önemli Olan Rantabl Kullanmak”

Vali Zülkif Dağlı İl Halk Kütüphanesinin bölümlerini gezip denetledi ve kütüphanenin mesai mefhumuna göre değil vatandaş ve öğrencilerin en fazla...

Vali Zülkif Dağlı İl Halk Kütüphanesinin bölümlerini gezip denetledi ve kütüphanenin mesai mefhumuna göre değil vatandaş ve öğrencilerin en fazla faydalanabileceği saatlere göre çalışmasını istedi.

Kütüphanede İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak ve Kütüphane Müdür Vekili Hilay Ay'dan kayıtlı kitap sayıları, kayıtlı üye sayısı, günlük ziyaretçi sayıları ile ilgili bilgiler aldıktan sonra kütüphane bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Zülkif Dağlı, ders çalışan üniversite öğrencileri, yükseköğretim sınavlarına hazırlanan öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Dağlı; "Önemli olan kütüphaneyi ne kadar rantabl kullandığımızdır. Kütüphanemizi vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ne kadarının istifadesine sunduğumuzdur" dedi.

Vali Dağlı, Kütüphanenin mesai mefhumuna göre değil vatandaş ve öğrencilerin en fazla faydalanabileceği saatlere göre çalışma saatlerinin belirlenmesini, raf sistemlerinin daha sistematik hale getirilip kitap ve dokümanların ziyaretçilerin hizmetine sunulmasını, ziyaretçilerin mola saatlerinde yorgunluklarını giderilmesi için kütüphane binasında kantin hizmetinin sunulması talimatını verdi.

Dağlı, İl Halk Kütüphanesinin daha verimli daha faydalı hizmet verebilmesi için kütüphaneyi personel yönünden de güçlendireceğini belirtti.