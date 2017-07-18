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Vali Demirtaş: “Adana Tarımındaki Başarı Çıtasını Yükseklere Çıkarmayı Hedefliyoruz”

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Vali Demirtaş: “Adana Tarımındaki Başarı Çıtasını Yükseklere Çıkarmayı Hedefliyoruz”
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Devletimizin teşvikleri doğrultusunda, Adana tarımındaki başarı çıtasını çok daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz"...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Devletimizin teşvikleri doğrultusunda, Adana tarımındaki başarı çıtasını çok daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reform Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ve beraberindekiler Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in de hazır bulunduğu ziyarette, Karataş ilçesindeki Bebeli Mahallesi'nde kurulması planlanan "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" başta olmak üzere, Adana'da yapılması düşünülen tarımsal projeler, markalaşma ve yatırımların gerçekleşmesinde gerekli işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, "Devletimizin ve hükümetimizin teşvikleri doğrultusunda, ilimiz tarımındaki başarı çıtasını çok daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reform Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ise Adana'nın önemli bir tarım merkezi olduğunu ifade ederek, kentin tarımsal alanda daha da kalkınması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Ziyaret, kentin tarımsal üretimi konusunda fikir alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.

Vali Demirtaş: “Adana Tarımındaki Başarı Çıtasını Yükseklere Çıkarmayı Hedefliyoruz”

Vali Demirtaş: “Adana Tarımındaki Başarı Çıtasını Yükseklere Çıkarmayı Hedefliyoruz”

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