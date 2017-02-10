Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kaymakamlar ile makamında bir araya gelerek, ilçelerin genel durumu ve vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kaymakamlar ile makamında bir araya gelerek, ilçelerin genel durumu ve vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlarından, vatandaşlara yapılan hizmetler ve temel ihtiyaçlarda yaşanan sorunlar ile ilgili bilgi edinen Vali Demirtaş, vatandaşların taleplerinin karşılanması, yapılan çalışmaların titizlikle takip edilmesini ve aksaklığa meydan verilmemesini dile getirdi.

Vali Demirtaş, milletin devletten hizmet beklediğini vurgulayarak, "Milletimizin huzuru, refahı ve mutluluğu konusunda gece gündüz demeden var gücümüz ile görevimizi layıkıyla yerine getirmek durumdayız. Bu millet vatanı ve bayrağı uğruna tanklara, mermilere göğsünü siper ederek, hainlere geçit vermeyecek kadar dünyada eşi benzeri görülmemiş asil bir millettir. Milletimize hizmet etmek en büyük payedir. Bunun bilincinde ve sorumluluğunda olarak, görevlerimizi layıkıyla yerine getirmekteki azmimizi ortaya koyacağız" dedi.