  • BIST 88.774
  • Altın 145,039
  • Dolar 3,6841
  • Euro 3,9192
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu

» »
Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kaymakamlar ile makamında bir araya gelerek, ilçelerin genel durumu ve vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kaymakamlar ile makamında bir araya gelerek, ilçelerin genel durumu ve vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlarından, vatandaşlara yapılan hizmetler ve temel ihtiyaçlarda yaşanan sorunlar ile ilgili bilgi edinen Vali Demirtaş, vatandaşların taleplerinin karşılanması, yapılan çalışmaların titizlikle takip edilmesini ve aksaklığa meydan verilmemesini dile getirdi.

Vali Demirtaş, milletin devletten hizmet beklediğini vurgulayarak, "Milletimizin huzuru, refahı ve mutluluğu konusunda gece gündüz demeden var gücümüz ile görevimizi layıkıyla yerine getirmek durumdayız. Bu millet vatanı ve bayrağı uğruna tanklara, mermilere göğsünü siper ederek, hainlere geçit vermeyecek kadar dünyada eşi benzeri görülmemiş asil bir millettir. Milletimize hizmet etmek en büyük payedir. Bunun bilincinde ve sorumluluğunda olarak, görevlerimizi layıkıyla yerine getirmekteki azmimizi ortaya koyacağız" dedi.

Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu

Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu

Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saç Dökülmesini Botoks İle Durdurun!10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Doktor Atabay’dan Sağlık Müdürlüğüne ’Göz Sağlığı Tarama Projesi’10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Aydın’da Genç Erkekler Final Grubu Maçları Nefes Kesiyor10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Sincik’in Geven Balı Tescillendi10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Kaymakam Taşdan’a ’Hayırlı Olsun’ Ziyaretleri Sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Tutal, Pazarcı Esnafıyla Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Obezite Hastaları, Fazla Kilolarından Ameliyatla Kurtuluyor10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti10 Şubat 2017 Cuma 10:23
  • Vanlı İş Adamlarından Rektör Battal’a Ziyaret10 Şubat 2017 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti