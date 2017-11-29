Vali Demirtaş, Muhtarlarla Buluştu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Denizli, Mithatpaşa ile İsmetpaşa mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Denizli, Mithatpaşa ile İsmetpaşa mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, sıkça gerçekleştirdiği muhtarlar ve vatandaşlarla buluşmasını, Denizli, Mithatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinde sürdürdü.

İlk olarak Denizli Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Cengiz Şen'in de katılımıyla İsmet Atlı Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Mahalle muhtarları ile vatandaşların dile getirdikleri talepleri bir kez daha dinleyen Vali Demirtaş, önceki ziyaretleri sırasında iletilen sorunların kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takipçisi olduklarını ifade etti.

Muhtar ve vatandaş ziyaretlerindeki tek amacının, vatandaşların daha mutlu ve huzurlu olmalarını, dile getirdikleri sorunların çözümünü sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, ziyaretleri sırasında gösterdikleri ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Vali Demirtaş, Denizli ve Mithatpaşa mahallelerinin ardından İsmetpaşa Mahallesi muhtarı Kemal Uluğ ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyareti sırasında mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Vali Mahmut Demirtaş, sıkıntıların giderilmesi konusunda gerekli tüm çalışmaların yerine getirileceğini bir kez daha ifade etti.

Vali Demirtaş'ın İsmetpaşa Mahallesi muhtarlığını ziyareti, mahalle muhtarı Kemal Uluğ ve vatandaşların, sorunlarına yönelik duyarlı tavrından dolayı verdikleri teşekkür mesajlarıyla son buldu.