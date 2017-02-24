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Vali Demirtaş, Recai Engin Kışlası’nı Ziyaret Etti

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Vali Demirtaş, Recai Engin Kışlası’nı Ziyaret Etti
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Havalimanı yanında bulunan Recai Engin Kışlası'nı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Havalimanı yanında bulunan Recai Engin Kışlası'nı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş'ın inceleme ziyaretinde, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz da hazır bulundu.

Vali Demirtaş, inceleme ziyareti sırasında İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz'dan, kışlanın genel durumu ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Vali Demirtaş, Recai Engin Kışlası’nı Ziyaret Etti

Vali Demirtaş, Recai Engin Kışlası’nı Ziyaret Etti

Vali Demirtaş, Recai Engin Kışlası’nı Ziyaret Etti

Vali Demirtaş, Recai Engin Kışlası’nı Ziyaret Etti

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