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Vali Demirtaş Vatandaşlarla Buluştu

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Vali Demirtaş Vatandaşlarla Buluştu
Adana'nın merkez ve ilçe mahallelerinde görevli muhtarlarla buluşmalarını sürdüren Vali Mahmut Demirtaş, son olarak "Halkla Buluşma" toplantısında vatandaşlarla...

Adana'nın merkez ve ilçe mahallelerinde görevli muhtarlarla buluşmalarını sürdüren Vali Mahmut Demirtaş, son olarak "Halkla Buluşma" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve şehit ailelerinin de katıldığı toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, salonu doldurdu.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlara hitaplarında "Asıl olan millete hizmettir" dedi. Bizim amacımız hükümetimizin ve devletimizin burada planlarını programlarını uygulamaktır. Bundan sonra zaman zaman siz saygıdeğer Adanalı hemşehrilerimizle buluşacağız, dertleşeceğiz, problemlerinizi ve sıkıntılarınızı not alarak çözüm yollarını bulacağız. Yani siz konuşacaksınız biz dinleyeceğiz ve oturup bir plan yapacağız. Burada göreve başladığımdan beri en büyük sorun elektrik kesintileri inşallah bu probleminde üstesinden geleceğiz. Adana'da problem olmaktan çıkaracağız" dedi.

Vali Demirtaş, konuşmasının devamında, "Göreve başladıktan sonra 15 Temmuz darbe kalkışması gerçekleşti. Çok şükür hem Adanamızı hem ülkemizi, memleketini, milletini ve bayrağını seven insanlar darbe girişimine karşı çok ciddi bir şekilde göğüs gererek bu darbe girişimini geri püskürttü. İnşallah bu terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getireceğiz. Bugün yayınlanan KHK ile Adana'mızda 99 tane kamu görevlisinin işine son verildi. Daha sonra valiliğimiz bombalandı biliyorsunuz, bir terör saldırısı oldu. İki kardeşimizi kaybettik 33 kamu görevlisi yaralandı, her iki kardeşimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabi daha sonra daha üzüntü verici bir olayla karşılaştık, Aladağ'da 12 çocuğumuzu kaybettik. İnşallah bu yaralar da en kısa zamanda saracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından vatandaşlara tek tek söz veren Vali Demirtaş, dile getirilen sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi hususunda gereken tüm çalışmaların yapılacağını ve takipçisi olacağını ifade etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Halkla Buluşma" toplantısı, sıkıntılarının ve sorunlarının çözümü için sergilediği duyarlılıktan dolayı, vatandaşların Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etmeleriyle son buldu.

Vali Demirtaş Vatandaşlarla Buluştu

Vali Demirtaş Vatandaşlarla Buluştu

Vali Demirtaş Vatandaşlarla Buluştu

Vali Demirtaş Vatandaşlarla Buluştu

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