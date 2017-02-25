Vali Demirtaş’ın Ziyaret Trafiği

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO), Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV), Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) ile...

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO), Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı (TÜKÇEV), Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) ile Adana Sivil İnisiyatif Meclisi temsilcileri Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan DOHAYKO Başkanı Nesrin Çıtırık, derneğin faaliyetleri hakkında Vali Demirtaş'a bilgi vererek, kış mevsiminde soğukta, açıkta kalan hayvan sayısının düşünülenden çok daha fazla olduğunu hem barınaktaki, hem de dışarıdaki hayvanlar için kamu ve yerel yöneticiler ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise bakıma ve yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların korunmasında DOHAYKO'nun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi ve DOHAYKO'ya destek vereceklerini dile getirdi.

TÜKÇEV Genel Başkanı Aziz Sökmen ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek yaptıkları tanıtım çalışmalarını anlattı.

Vali Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, TÜKÇEV Genel Başkanı Aziz Sökmen'in şahsında Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

JCI Adana Şubesi Başkanı Selahattin Yakın ve dernek üyeleri ise yaptıkları ziyarette derneğin Uluslar arası bir vizyonu olduğunu dile getirdi. Yakın, JCI'nin aktif gençlerin küresel networku anlamına geldiğini belirterek, 2017 hedefinin uluslararasına açılmak ve JCI'nin yurt dışı şubeleriyle daha aktif ve bir arada olma amaçları olduğunu ifade etti.

Vali Demirtaş da gençlerin her alanda daha aktif ve başarılı projeler gerçekleştirmelerini beklediklerini ifade ederek, daima geçlere yönelik gerçekleştirilecek projeye destek vereceklerini vurgulayıp, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'ne çalışmalarında başarılar diledi.

Son ziyareti yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclis Başkanı Muhammet Tunç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de Adana'da kamu, yerel ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek, kentin sosyal ve kültürel yönden gelişip kalkınmasında rol almak için sorumluluk aldıklarını anlattı.

Vali Mahmut Demirtaş da, kentin tüm dinamikler ile birlikte iş birliği içerisinde olduklarını, vatandaşın huzur ve refahı için sivil toplum kuruluşlarının desteklerini de yakından görmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu belirterek, Adana Sivil İnisiyatif üyelerine teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.