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Vali Demirtaş’tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

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Vali Demirtaş’tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç ile Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, ilk olarak Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki taziye evini ziyaret etti.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Vali Demirtaş, "Devletimiz bugüne kadar kendisine hizmet edenlerin sonuna kadar yanında yer alarak, onları yalnız bırakmamıştır. Şehidimizin ailesi vakuru bir şekilde, örnek duruş sergiliyor. Ben ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Baba Mehmet Kılıç ise ziyaretten dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ederek, "Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Vali Demirtaş daha sonra Şehit Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ülkesi ve milleti için şehit olanların milletin gönlünün en müstesna yerinde olduğunu vurgulayıp, daima şehit ailelerin yanlarında olduklarını söyledi.

Baba Salih Topal ise başta Vali Demirtaş olmak üzere, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz'ında hazır bulunduğu ziyarette tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Vali Demirtaş’tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

Vali Demirtaş’tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

Vali Demirtaş’tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

Vali Demirtaş’tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

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