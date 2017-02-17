Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Adana...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Adana Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinde görevli polis memuru Fırat Ulaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvardaki taziye çadırına Vali Demirtaş, Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz katıldı.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmasında, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, her zaman destek olacaklarını belirtti.

Ziyaret başta şehit polis memuru Fırat Ulaş olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından son buldu.