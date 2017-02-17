  • BIST 88.233
  • Altın 146,863
  • Dolar 3,6773
  • Euro 3,9139
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 2 °C

Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti

» »
Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Adana...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Adana Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinde görevli polis memuru Fırat Ulaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvardaki taziye çadırına Vali Demirtaş, Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz katıldı.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmasında, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, her zaman destek olacaklarını belirtti.

Ziyaret başta şehit polis memuru Fırat Ulaş olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından son buldu.

Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti

Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti

Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilecik 2. Amatör Lig’de Mücadele Eden Kulüpler Sorunlarını Anlattı17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Uşak’taki Fetö/pdy Operasyonunda 9 Tutuklama17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Gergerli’den Vali Demirtaş’a Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Gaziantep’te 22 Stk “Evet“ Diyor17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Kilis Belediyesinden Anket Çalışması17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Başkan Yağcı Başarılı Sporcuyu Kabul Etti17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Vali Demirtaş’tan Şehit Polis Memuru Fırat Ulaş’ın Ailesine Taziye Ziyareti17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Harran’da Ak Parti Şubat Ayı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Genç Müsiad’dan 3t Programı17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Başkan Yaman Pazar Esnafını Gezdi17 Şubat 2017 Cuma 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti