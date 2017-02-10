Vali Doğan, Başkanlığı’nda İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars İl İstihdam Kurulu Toplantısı Vali Rahmi Doğan, Başkanlığı'nda yapıldı.

Kars İl İstihdam Kurulu Toplantısı Vali Rahmi Doğan, Başkanlığı'nda yapıldı.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Rahmi Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Ötegen, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik, İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut, daire amirler ve işadamları katıldı.

Ülke kritik süreçten geçiyor. Bir tarafta ordumuz Suriye topraklarında, El Bab'ta uğraşıyor. Dün yine şehitlerimiz oldu. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımız var onlara acil şifalar diliyorum diyerek sözlerine başlayan Vali Rahmi Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin durduk yere böyle bir karar almadığını söyledi.

Vali Rahmi Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir kararı durduk yere almadı. Suriye topraklarına girmesinin bir takım gerekçeleri var. Sınırlarımız etrafında haritalar yeniden çiziliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu milletin menfaatlerini koruma adına Türk ordusu da oralarda bulunuyor. Tabi bunun yanında ekonomik olarak yine ülkemize, devletimiz yönelik yine bir takım uluslar arası güçlerin yaptığı işlemler var. İşte dolar 4 liraya yaklaştı, iniyor, çıkıyor. Bir takım ekonomide dalgalanmalar var. Ve bununda yansıması olarak işten çıkartmalar var. Öyle olunca bu toplumun en katmanında yaşayan kardeşlerimize kadar da yansıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet, Birikimimiz var, bilgimiz var. Yetişmiş insan gücümüz var. İşadamlarımız var, sermayemiz var. Dolayısıyla bu kritik süreçte bu krizi nasıl atlatırız, devlet kendi üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan da işadamlarımızdan devlet olarak bir takım beklentilerimiz var. Bunu da istişare edeceğiz" dedi.

İki gün önce kanun hükmünde kararname ile bir takım imtiyazlar kondu. Bu imtiyazlar işveren açısından iyi bir takım haklar, bir takım kolaylıklar getiriyor diyen Doğan, "Devlet yeni istihdamda SGK primleri ve vergileri kendisi ödeyecek. Yani bir işadamımız yeni bir kişi işe aldığı takdirde sadece ödeyeceği asgari ücret, onun dışındaki diğer giderlerin tamamını devlet taahhüt ediyor, ben ödeyeceğim şeklinde, 12 aylık bir program var. İlaveten işbaşı eğitimini de 3 aylık bir eğitim onu da yine devlet karşılıyor. 12 artı 3 ayda koyduğunuzda 15 aylık bir devlet teşviki ortaya konmuş oluyor. Tabi beklenti sadece bu rakamlarda değil. Yani beklenti şu millet olarak bir fedakarlık yapıyoruz. Kritik süreçten geçiyoruz. Beklentimiz şu devlet olarak, belki ihtiyacınız olmayabilir. Yani fabrikanızda 100 kişi çalışıyor da, işinizi görüyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz çevirebiliyorsunuz. Ama bu kritik süreçte beklenti en azından 3-5 kişiyi istihdam ederek, hem sosyal barışa bir katkı sağlamak, hem Türkiye'nin genel ekonomik gidişatına bir katkı sağlamak, hem de fakir-fukaraya iş bulmak, burada devlet kendi açısından kendi üzerine düşeni, alması gereken SGK ve diğer vergileri almayarak bir fedekarlığa gidiyor. Sizden de 3-5 kişi kapasiteniz ve büyüklüğünüz oranında, gücünüz mesafesinde istihdama katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Bununla ilgili bir seferberlik Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatıldı. Türkiye genelinde yürüyen bir çalışma var. Biz hem bu seferberliğe il olarak nasıl bir katkıda bulunuruz onu konuşacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmalarının ardından İl İstihdam Kurulu Toplantısı İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut'un sunumuyla devam etti. Toplantıda Vali Rahmi Doğan, işadamlarının beklentilerini dinledi. Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alış-verişiyle sona erdi.