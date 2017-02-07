  • BIST 87.358
  • Altın 146,098
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret

» »
Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret
Kars Valisi Rahmi Doğan, referandum öncesi Kars'taki siyasi partileri ziyaret ederek il başkanları ve yönetimi ile bir araya geldi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, referandum öncesi Kars'taki siyasi partileri ziyaret ederek il başkanları ve yönetimi ile bir araya geldi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, yeni anayasa referandumu öncesi AK Parti Kars İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti. Vali Doğan ziyaretinde AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve yönetim kurulu ile bir araya gelirken, Milliyetçi Hareket Partisinde ise İl Başkanı Yaver Özcan ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Vali Rahmi Doğan'ın, 8 Şubat 2017 Çarşamba günü ise Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanlığını ziyaret edeceği öğrenildi.

Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret

Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret

Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret

Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Satranç Şampiyonları Belli Oldu07 Şubat 2017 Salı 08:28
  • Tümer: “Kaçak Ve Sahte İçki Pazarı Büyüyor”07 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Bakanlık Hediye Etti, Öğrenciler Satışa Çıkardı07 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kdv İndirimi Ve Ötv’nin Sıfırlanması, Piyasayı Hareketlendirecek"07 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Aşkale’de 3,5 Büyüklüğünde Hafif Şiddetli Deprem07 Şubat 2017 Salı 08:08
  • Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 08:03
  • Büyükorhan Modern Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor07 Şubat 2017 Salı 08:03
  • Trabzon’da Karda 2 Bin 139 Hastaya Ulaşıldı07 Şubat 2017 Salı 07:53
  • Kanser Acısı İntihara Sürükledi07 Şubat 2017 Salı 07:43
  • Vali’den İmam-hatip Ortaokuluna Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 07:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti