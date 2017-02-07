Vali Doğan’dan Referandum Öncesi Siyasi Partilere Ziyaret

Kars Valisi Rahmi Doğan, referandum öncesi Kars'taki siyasi partileri ziyaret ederek il başkanları ve yönetimi ile bir araya geldi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, referandum öncesi Kars'taki siyasi partileri ziyaret ederek il başkanları ve yönetimi ile bir araya geldi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, yeni anayasa referandumu öncesi AK Parti Kars İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti. Vali Doğan ziyaretinde AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve yönetim kurulu ile bir araya gelirken, Milliyetçi Hareket Partisinde ise İl Başkanı Yaver Özcan ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Vali Rahmi Doğan'ın, 8 Şubat 2017 Çarşamba günü ise Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanlığını ziyaret edeceği öğrenildi.