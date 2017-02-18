Vali Elban Belediye Başkanları İle Buluştu

Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında belediye başkanları istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında belediye başkanları istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Selim Yağcı ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş katıldı.

Bilecik'in gelişmesinde ve halkın hizmetinde olan her türlü çalışmayı birlikte yapacaklarını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bilecik Valimiz Sayın Süleyman Elban'ın öncülüğünde ve ev sahipliğimizde Belediye Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Toplantı kapsamında Sayın Valimiz bizlere Kayı Boyunun simgelerinden biri olan Ertuğrulgazi Börkü hediye etti. Başta Valimiz olmak üzere toplantımıza iştirak eden Belediye Başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantımızın ilimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Belediye çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, belediye başkanları projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Vali Elban, belediye başkanlarına Ertuğrulgazi Börkü hediye etti.