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Vali Elban, Galatasaray-beşiktaş Maçını Çocuklarla İzledi

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Vali Elban, Galatasaray-beşiktaş Maçını Çocuklarla İzledi
Bilecik Valisi Süleyman Elban, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla birlikte Galatasaray-Beşiktaş maçını izledi.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla birlikte Galatasaray-Beşiktaş maçını izledi.

Vali Elban, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Akgül, Galatasaray-Beşiktaş maçını çocuklarla birlikte izleyip, tezahüratlarına ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden Vali Elban, "Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaşama katılımlarını artırmak istiyoruz. Birlikte maçı izledik ve onların tezahüratlarına ortak olduk. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerimize, farklı faaliyetlerle devam edeceğiz" dedi.

Karşılaşma sonunda Galatasaray takımını tutan çocuklar üzülürken, Beşiktaşlı arkadaşlarını da kutlamayı ihmal etmediler.

Vali Elban, Galatasaray-beşiktaş Maçını Çocuklarla İzledi

Vali Elban, Galatasaray-beşiktaş Maçını Çocuklarla İzledi

Vali Elban, Galatasaray-beşiktaş Maçını Çocuklarla İzledi

Vali Elban, Galatasaray-beşiktaş Maçını Çocuklarla İzledi

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