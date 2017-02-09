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Vali Elban “Olgun Bir Referandum Süreci Bekliyoruz”

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Vali Elban “Olgun Bir Referandum Süreci Bekliyoruz”
Bilecik Valisi Süleyman Elban, referandum öncesinde il genelindeki basın kuruluşu sahipleri ve yazı işleri müdürleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, referandum öncesinde il genelindeki basın kuruluşu sahipleri ve yazı işleri müdürleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerçekleştiği belirtilen toplantıda basın kuruluşu yetkililerinin referandum süreciyle ilgili istek ve önerileri dinlendi. Vali Süleyman Elban, İçişleri Bakanlığının il genelinde faaliyet gösteren basın kuruluşu yetkilileriyle bir araya gelmelerini istediğini anlatarak, "Referandum sürecinin başlamasıyla birlikte herkes bir koşuşturma içerisinde olacak. Süreç başlamadan siz basın kuruluşu yetkililerimiz ile süreç ile ilgili istek ve önerilerinizi almak amacıyla bir araya geldik. Referandum güvenliği ve referandum takvimi ile ilgili varsa önerilerinizi dinlemek istiyoruz. Her basın kuruluşu gördüğünü bir ayna gibi yansıtır. Devletin sizlerden özel bir isteği yok. Objektif davranan basına söylenecek sözümüz olamaz. Sadece sizlerin daha evvelki seçim tecrübelerinizi göz önünde bulundurarak bize iletmek istediğiniz talep ve görüşlerinizi almak istedik. Hepinizin görüşleri bizim için önemli bir yer teşkil ediyor. Ben daha evvel burada bulunmadım, ama aldığım bilgiler doğrultusunda bugüne kadar ilin yapısı itibariyle olgun ve sağduyulu seçim süreçleri yaşanmış. Bugüne kadar seçimlerde ciddi bir sorunla karşılaşılmamış. Sonuçta herkes işini ve konumunu iyi tanımlamalıdır. Siyaset siyasilerin işi. Kimse siyasilerin alanına müdahale etmezse güzel bir siyasi yarış olacaktır. Her seçimde taraflar tezlerini ortaya koyarak kendisinin savunduğu konulara taraftar bulmaya çalışırlar. Yani seçimlerde esas aktörler siyasetçilerdir. Seçimler bittiğinde siyasiler yarışı bitirirler. Diğer aktörlerinde siyasilerin bitirdiği konuları seçim bittiğinde bitirmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sağduyulu herkesin sorumluluğunun bilincinde olduğu ve olgun bir referandum süreci bekliyoruz. Bu konuda gerekli güvenlik tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde referanduma katılım göstermeleri hususunda her türlü çalışmamızı yaparak gerekli tedbirlerimizi alacağız. Referandumun şimdiden ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Referandumun OHAL altında yapılacak olması ile ilgili soru üzerine Vali Elban, bugüne kadar hiçbir OHAL'in günlük hayata etkisinin görülmediği gibi referandumda da görülmeyeceğini söyledi. Elban, amaçlarının hiçbir zaman vatandaşların işlerini zorlaştırmak olmadığını ve bu gibi önemli zamanlarda da vatandaşların işlerini zorlaştırmadan işleyişin devam etmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Son olarak basın kuruluşu yetkililerinin referandum konusundaki soru ve önerilerinin dinlenmesi ile toplantı sona erdi.

Vali Elban “Olgun Bir Referandum Süreci Bekliyoruz”

Vali Elban “Olgun Bir Referandum Süreci Bekliyoruz”

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